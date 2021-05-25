Уфа, , 09:18 — REGNUM Два пожара на площади 77 га продолжают действовать на территории Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что лес продолжает гореть в Белорецком и Бурзянском районах. Спасатели выставили противопожарный пост для обеспечения безопасности д. Кильдигулово. Сейчас нет угрозы этому населенному пункту.

Отмечается, что в Бурзянском районе горит 72 га леса. Возгорание там началось днем 24 мая. С огнем ведут борьбу 29 спасателей на 13 единицах техники. Огнеборцы планируют справится с огнем к 15:00 часам 25 мая.

В Белорецком районе горит 5 га леса в Авзянском лесничестве. Угрозы населенным пунктам нет. С пожаром ведут борьбу семь человек на пяти единицах техники.

Сообщается, что пожар в Тирлянском лесничестве Белорецкого района, который бушевал на расстоянии около 7−10 км до природного парка «Иремель» полностью ликвидирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии фиксируется высокая пожароопасность лесов.