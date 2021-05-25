Пекин, , 09:14 — REGNUM Китайские власти планируют начать четырехмесячную кампанию по изъятию незаконного оружия и взрывчатых веществ в рамках широкомасштабной борьбы с преступлениями, связанными с опасными предметами, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Кампания, которая продлится с июня по сентябрь, будет инициирована Министерством общественной безопасности КНР в сотрудничестве с Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой страны.

Тщательные проверки будут проводиться в ключевых районах, подверженных преступлениям с применением огнестрельного оружия, включая сельские районы, лесные районы, пастбища, горы, районы добычи полезных ископаемых, городские и сельские окраины и заброшенные заводы.

Также будут предприняты усилия, чтобы побудить общественность давать наводки и добровольно сдавать незаконное оружие и взрывчатые вещества, добавили депутаты.