Москва, , 09:14 — REGNUM Правительство России выделит более 1,8 млрд рублей на завершение строительства медучреждений в регионах, сообщает 25 мая сайт правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что средства помогут быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже идёт. В частности, детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, Коми, Туве и Забайкалье.

В правительстве отметили, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На завершение строительства медучреждений в федеральном бюджете предусмотрено более 80 млрд рублей, средства будут выделяться в течение трёх лет.