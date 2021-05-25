Кызыл, , 09:13 — REGNUM В Туве против коронавируса по состоянию на 24 мая вакцинировано более 47 тыс. человек, в том числе 33 тыс. прошли полный курс вакцинации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, план вакцинации выполнен на 37,8%.

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"После введения первого и второго компонентов заболел 21 человек, или 0,01% прошедших вакцинацию. Заболевание у них протекало в легкой форме, без пневмонии, и не потребовало госпитализации», — отметили в правительстве.

Напомним, республика вошла в «тройку» лидеров среди регионов России по темпам иммунизации пожилых жителей старше 60 лет.

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