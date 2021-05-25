Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета ирландской компании Ryanair в аэропорту Минска обсудил с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

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В сообщении уточняется, что советник американского президента назвал экстренное приземление самолета в Минске «наглым и опасным».

Также он призвал немедленно освободить задержанного пассажира данного рейса, сооснователя телеграм-канала Nexta, признанного в Белорусского экстремистским, Романа Протасевича, добавив, что «Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что «вопиющий случай» произошёл с основателем белорусского телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержанным после экстренной посадки лайнера компании Ryanair в Минске.