Чэнду, Китай, , 09:12 — REGNUM Семь человек задохнулись насмерть в результате утечки токсичного газа на заводе по переработке пищевых продуктов в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Авария произошла около 15:00 по местному времени, когда фабрика по производству бамбуковых побегов в уезде Чаннин города Ибинь проходила техническое обслуживание оборудования, сообщили в департаменте по связям с общественностью округа.

Семь жертв сначала впали в кому, а затем умерли после того, как медицина оказалась бессильна, сообщили официальные лица, добавив, что еще один человек, пострадавший в результате аварии, находится в стабильном состоянии. В настоящее время власти расследуют причины аварии.