Москва, , 09:11 — REGNUM При небольшой сумме вложений инвестору следует обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, сообщает издание «Прайм».

По его словам, последние годы наблюдается рост российского фондового рынка, в том числе за счет средств розничных инвесторов. В частности, активы физических лиц в 2020 году выросли на 2 трлн рублей.

Русецкий отметил, что для долгосрочных инвесторов основой портфеля являются акции. Облигации считаются более консервативным инструментом и имеют доходность на 2−3% больше депозитов.

«Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля», — сказал эксперт. Он посоветовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель. Это позволит избежать ошибок в выборе отдельных позиций.

Русецкий добавил, что в биржевых и открытых паевых фондах вкладчик владеет активами не напрямую, а через «общий котел». «В данном случае порог входа доступен любому инвестору», — сказал эксперт.