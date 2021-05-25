Вашингтон, , 09:14 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу Mercedes-Benz 190E 2.5−16 из лимитированной серии Evolution. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автомобиль был выпущен в 1989 году как прямой конкурент модели BMW M3 Sport Evolution E30. Тираж модели составляет 502 штуки.

Машина оснащена самовыравнивающейся подвеской с селекторным переключателем. Эту опцию можно использовать на трассах для уменьшения клиренса автомобиля.

Под капотом Mercedes-Benz 190E 2.5−16 Evolution функционирует рядный четырехцилиндровый мотор Cosworth объёмом 2,5 л производительностью 202 л. с. Крутящий момент на заднюю ось передаётся через пятискоростную трансмиссию и дифференциал повышенного трения.

На данный момент стоимость автомобиля равна 31 тыс. долларов (около 2,2 млн рублей).

Ранее компания RM Sotheby's в Канаде выставила на торги электрокар Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive из лимитированной серии. Собрано авто было в 2013 году. По всему миру насчитывается всего девять таких моделей.

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