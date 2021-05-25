Саранск, , 09:10 — REGNUM В Саранске по итогам января-апреля текущего года зарегистрировано 1553 преступления, что на 13,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из общего числа преступлений 8,6% или 134 преступления являются особо тяжкими, 390 или 25,1% — тяжкими, 21,1% или 328 преступлений — средней тяжести, 45,1% или 701 деяние — небольшой тяжести.

Рост числа преступлений наблюдается во всех районах города. Наиболее значительно показатель криминальности вырос в Пролетарском районе — число преступлений выросло на 20,3% или до 403 деяний.

Рекордно увеличилось число коррупционных преступлений — на 326,1% (с 23 до 98), на 62,9% выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, число экономических преступлений выросло на 22,7%, рост числа краж составил 19,9%.

На 8,8% снизилось число преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Количество преступных деяний, совершенных ранее судимыми лицами, выросло на 8,4%. Снизилось на 37,2% число преступлений, совершенных в жилом секторе, на 5,4% — на улицах, при этом в общественных местах количество преступлений выросло на 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля текущего года число зарегистрированных преступлений в Мордовии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 3054 преступных деяний. Максимальную долю в структуре зарегистрированных преступлений занимают кражи — 669 случаев или 21,9%, совершено 464 мошенничества или 15,2%, экономические преступления составили долю 15,1%, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков — 9,1%.

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