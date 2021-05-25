Бузулук, Оренбургская область, 25 мая 2021, 09:10 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области в результате ДТП во дворе многоэтажного дома пострадал трёхлетний ребёнок, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Мальчика сбил автомобиль, которым управляла 31-летняя горожанка. Несчастный случай произошел во дворе дома № 64 по ул. Суворова. Ребенок с травмой головы и переломом ребер госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.