Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии среднемесячная зарплата в первом квартале 2021 года составила 41,6 тыс. рублей. Это на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Наибольшую зарплату получают работники в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем около 79,6 тыс. рублей. Меньше всех получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита — 42,3% от средней по региону.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2021 года соответствовала 107,1% к уровню февраля 2021 года и 100,4% к уровню марта 2020 года. Реальная заработная плата в январе-марте 2021 года соответствовала 100,3% к январю-марту 2020 года», — добавили в службе статистики.

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