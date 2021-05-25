Хабаровск, , 09:23 — REGNUM В Хабаровске 22 мая в искусственном водоеме на базе отдыха в Северном районе города утонул 20-летний парень, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, опрошены очевидцы произошедшего. Спасатели тело молодого человека пока не нашли.

По сообщениям местных СМИ, парень был родом с Сахалина, студент. В воду полез на спор: кто быстрее доплывёт. Из троих приятелей, участвующих в заплыве, двоим удалось выбраться из воды.

Следственные органы проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 22 мая в районе Эгершельда утонул 15-летний дайвер — возбуждено уголовное дело.