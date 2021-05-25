Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Ситуация в Белоруссии и строительство трубопровода «Северный поток — 2» стали одними из основных тем обсуждения в ходе переговоров, которые госсекретарь США Энтони Блинкен провёл с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Уточняется, что стороны обсудили «координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Белоруссии и усилия по оказанию чрезвычайной помощи в секторе Газа, а также важность активизации Североатлантического союза в рамках амбициозного процесса НАТО-2030».

«Госсекретарь также подтвердил озабоченность США по поводу трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая власти Соединённых Штатов внесли ряд компаний и судов, правомочных достроить «Северный поток — 2», в новый список санкций. В него попали федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», а также «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «КОКСОХИМТРАНС» и «Мортранссервис». Помимо этого, под санкциями США находятся 13 судов.