Тбилиси, , 09:18 — REGNUM В Грузии на трассе международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс ввели ограничение на проезд из-за ремонта участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, на участке этой трассы между Гудаури и Млета запретили движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. Запрет будет действовать с 25 по 27 мая с 09:00 до 21:00.

Сообщается, что для других видов транспорта проезд останется свободным. Движение на трассе будут контролировать сотрудники патрульной полиции.

Стоит отметить, что трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс является единственной дорогой, которая связывает Россию с Арменией.