Москва, , 09:18 — REGNUM Срок службы бытовой техники и электроники следует продлить до 10 лет, обязав производителей выпускать запчасти к аппаратуре на протяжении этого времени. Об этом говорится в письме министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, направленном в правительство, пишет 25 мая газета «Известия».

В письме от 23 апреля Козлов указал на регламенты Еврокомиссии, которые устанавливают для бытовой техники «право на ремонт». Производителей обязали снабжать технику подробными инструкциями по ремонту, а также выпускать запасные комплектующие на протяжении 7−10 лет.

Эти требования действуют в ЕС с 1 марта 2021 года и распространяются на телевизоры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, фены. В дальнейшем под них подпадут смартфоны, ноутбуки и небольшие устройства.

Так покупателей освобождают от необходимости покупать новую технику вместо ремонта вышедшей из строя. Прежде ремонтировать её было сложнее, ведь производители зачастую специально прекращали выпуск запчастей.

Как отмечает глава Минприроды, при нормативном закреплении продления срока службы товаров в стране уменьшится объём «электронного мусора». Это приблизит одну из национальных целей — переход на экономику замкнутого цикла.