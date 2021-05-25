Москва, , 09:03 — REGNUM Первый испытательный выход в море атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») состоится в начале июня. Об этом 25 мая рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По планам на сегодня, «Князь Олег» в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня», — приводит сообщение источника ТАСС.

При этом уточняется, что в пресс-службе ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), где строят подводные лодки данного проекта, не стали давать комментировать данную информацию.

Отметим, в данный момент на вооружении ВМФ России состоит четыре ракетоносца проектов 955/955А, при этом помимо «Князя Олега» еще три субмарины данного проекта находятся на «Севмаше» на разных стадиях строительства.