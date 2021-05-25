Уфа, , 09:02 — REGNUM Места отдыха детей должны находится под круглосуточной охраной. Об этом 24 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании антитеррористической комиссии республики.

Отмечается, что летом 2021 года в регионе откроют свои двери 2 390 детских оздоровительных учреждений, в которых смогут отдохнуть 320 тысяч несовершеннолетних.

Глава Башкирии отметил, что руководство региона несет прямую ответственность за антитеррористическую защищённость каждого лагеря. Необходимо обеспечить особый контроль над всеми местами отдыха несовершеннолетних, подчеркнул он.

«Там должны быть круглосуточная охрана, контрольно-пропускные пункты, постоянное видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации. Важно учесть особенности детского отдыха, познавательную и развлекательную программу лагерей, экскурсионные выезды, родительские дни и т.д. Дети постоянно должны быть под надёжной защитой», — заявил он.

Хабиров также предположил, что в 2021 году руководство республики ожидает массовый наплыв детей в детские лагеря, так как с 20 мая начала работу программа туристического кешбэка, согласно которой родители могут вернуть до 80% от стоимости путёвок. Сообщается, что Хабиров поручил минобрнауки региона тщательно проверить состояние безопасности подведомственных организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать девять круглогодичных детских лагерей отдыха.