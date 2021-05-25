Москва, 25 мая 2021, 09:00 — REGNUM В Москве закончены работы по проектированию Бирюлёвской линии столичного метрополитена, сообщали в Стройкомплексе.
Работы по строительству новой линии Московского метрополитена начнутся уже в 2021 году. Планируется продолжить под землёй 28,3 км линий метро.
Первый участок Бирюлевской линии будет включать в себя десять станций — «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавкахский бульвар», «6-я радиальная улица», «Липецская», «Загорье» и «Бирюлёво».
Как сообщало ИА REGNUM, Бирюлёвская линия является стратегически важной для развития юга Москвы.
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