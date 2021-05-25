Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге от предпринимателей потребовали снести пять вендинговых заправок. Муниципальная власть указана на незаконность размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Последний срок, когда бизнесмены должны демонтировать вендинговые автоматы — 25 мая. Все собственники получили уведомления. Если демонтаж не будет произведён добровольно, то незаконные заправки ликвидируют в принудительном порядке.

Стоит отметить, вендинговые автозаправки не являются объектами капстроительства и не относятся к опасным производственным объектам. Предприниматели самостоятельно устанавливают вендинговые автоматы на принадлежащих им земельных участках. Проверка выявила несоответствие пяти заправок требованиям пожарной безопасности.