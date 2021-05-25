Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В Новосибирске организована доследственная проверка из-за сообщения о бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения по городу электросамокатов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о бесконтрольном массовом предоставлении в аренду для передвижения по территории города Новосибирска электросамокатов гражданам, в том числе несовершеннолетним, которыеуправляя ими, совершают наезд на пешеходов, либо травмируются сами, что представляет угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей, — уточняет ведомство. — Кроме того, 24 мая 2021 года на одном из информационных ресурсов размещена информация об обращении жителя города Новосибирска по факту того, что 23 мая 2021 года ребенок, находясь на территории Центрального парка в городе Новосибирске получил травму позвоночника в результате наезда на него электросамоката».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение