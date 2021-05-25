25 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Наталия Николаева, , 16:30 — REGNUM Чебоксарам с президентской помощью и при поддержке РАН удалось в 2021 году в числе 12 городов получить почётное звание «Город трудовой доблести» и войти во «второй эшелон» после первой «двадцатки» в 2020-м, удостоенных высокой награды. При этом столица Чувашии была названа 12-й — вдогонку к 11 лидерам, определившимся по итогам «масштабного голосования» в стране.

Чебоксары Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь «Единой России» Андрей Турчак на организационном комитете «Победа» 20 мая просил президента России Владимира Путина поддержать предложение о присвоении 11 городам (Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре) почётного звания по случаю 76-летия Великой Победы. Он также выразил надежду рассмотреть возможность увеличения числа «почётных» городов до 20 в нынешнем сентябре.

Глава Российской академии наук Александр Сергеев «добавил» в список Турчака ещё и Чебоксары. При этом он отметил, что из 41 заявки, поступившей в РАН, «положительное заключение получили 30 городов», а «за время, прошедшее с присуждения первых почётных званий «Город трудовой доблести» в прошлом году, в научный оборот и в публичное пространство были введены интереснейшие архивные документы, созданы новые информационные ресурсы о вкладе тыла в Великую Победу».

В этой связи вспоминается, как в 2020 году в первую 20 вошёл небольшой городок Боровичи Новгородской области именно из-за «широкой народной поддержки» идеи присвоения почётного звания «Город трудовой доблести».

Не менее масштабная народная поддержка развернулась за последний год и в Чувашии, где связующей составляющей стали Сурский рубеж и объявленный в 2021 году Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей. Этому предшествовал проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии».

След в истории

Руководители регионов остаются в доброй народной памяти благодаря крупным проектам. Имя первого президента Чувашии, ныне сенатора Николая Федорова ассоциируется с обустройством полуболотного залива и строительством «Дороги к храму», что позволило Чебоксарам по итогам 2001 года стать «Самым благоустроенным городом России». И до сих пор залив является гордостью Чувашии, в настоящее время претерпевающий масштабную реконструкцию и переживающий жилищную застройку, весьма неоднозначную.

Николай Фёдоров Kremlin.ru

У второго президента Чувашии Михаила Игнатьева такого федерального признания и «исторического следа» не было, хотя при нём началась «закладка» последующего успеха. В 2019 году начался сбор документов и свидетельств о трудовом подвиге жителей Чебоксар во время Великой Отечественной войны, а в январе 2020 года за подписью Евгения Кадышева (на тот момент главы чувашской столицы) материалы были переданы на рассмотрение в Российскую академию наук. В апреле 2020 года вице-президент РАН Александр Макаров подтвердил, что «промышленные предприятия и жители города Чебоксары внесли значительный вклад в достижении Победы».

Однако тогда сухие архивные свидетельства оказались недостаточными для оргкомитета «Победа»: в указе от 2 июля 2020 года Чебоксары не оказались в списке 20 городов, получивших почётный статус «Город трудовой доблести».

Михаил Игнатьев Glava.cap.ru

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Стоит отметить, что одним из первых решений на посту главы Чувашии Олега Николаева (на тот момент ещё и.о.) стала поддержка общественной инициативы ИА REGNUM, краеведов и историков в развитии малоизученной темы строительства оборонительных рубежей и трудового подвига тыла. Так, одним из ключевых решений Николаева в 2020 году стало объявление 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Знаково-победным является то, что это было сделано 9 мая 2020 года, в День Победы, на встрече с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым, под руководством которого ИА REGNUM вело проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». Он стал отправной точкой для властей Чувашии в принятии решения отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа, посвятив весь 2021 год данной теме. Заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева вошла в оргкомитет по организации и проведению мероприятий в Чувашской Республике.

Олег Николаев Glava.cap.ru Василий Кузьмин

О Сурском и Казанском рубежах, многочисленные архивные документы о которых все эти годы оставались засекреченными, в 2020 году узнала вся Чувашия. Строительство рубежей обороны заняло особое место и в трудовом подвиге Чебоксар, которые, в частности, поставляли дефицитные тогда материалы, оборудование и инструменты. В 1941—1942 годах на возведение рубежей была мобилизована треть трудоспособного населения Чувашии, а стройка до сих пор остаётся самой масштабной в истории республики (ежедневно на ней трудились до 110 тыс. человек).

Документы стали постепенно рассекречиваться, а жители — объединяться вокруг этой темы: как и война, она затронула почти все семьи республики. Власти получили народную поддержку и признание проекта. И не только народную: к проекту подключились Министерство культуры России и Российское военно-историческое общество, при поддержке которых в Чувашии появится первый в стране мемориал в честь «Строителей безмолвных рубежей».

На строительстве Сурского оборонительного рубежа. 1941

И через год, в 2021 году, президент РАН Александр Сергеев на оргкомитете «Победа» лично вступился за Чебоксары, предложив включить город в список «Городов трудовой доблести» — так Чебоксары появились в указе президента России, опубликованном вечером 20 мая.

И эта ситуация сопоставима с прошлогодним заседанием оргкомитета «Победа», на котором девять городов предложили удостоить звания «Город трудовой доблести» как «города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой». Примерно так вне списка попали в «почётные» Боровичи из Новгородской области.

«Боровичи Новгородской области. Всего в городе проживает 49 тысяч человек, из которых проголосовали 42 тысячи — это 85,5 процента населения города, то есть практически все жители города», — сказал тогда Андрей Турчак.

Историческая дата в новой истории

Первым из чиновников в Чувашии на присвоение Чебоксарам статуса «Город трудовой доблести» отреагировал глава республики Олег Николаев вечером 20 мая.

«Теперь это памятная, историческая дата для города и всей республики, предмет гордости для каждого из нас», — заявил руководитель региона.

Он подчеркнул, что ему «вдвойне приятно», что решение принято в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, когда был проявлен «по-настоящему массовый и беспримерный героизм нашего народа».

Указ об объявлении 2021 года в Чувашии Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей Glava.cap.ru

Подробнее: Главе Чувашии «вдвойне приятно», что Чебоксары получили почётный статус

Власти Чебоксар отреагировали на следующие сутки.

«Теперь это памятная, историческая дата для города и всей республики, предмет гордости для каждого из нас», — написал на своей странице в «Инстаграме» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Депутат Госдумы, секретарь чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова, комментируя присвоение Чебоксарам статуса «Город трудовой доблести», подчеркнула, что президент России Владимир Путин «отметил подвиг чувашского народа, совершённый в годы Великой Отечественной войны». И особо выделила героизм при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, назвав это «общенациональным подвигом» и оценив его как «одно из главных событий в новейшей истории» республики.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), поздравляя жителей Чувашии с присвоением почётного звания, выделил роль руководителя республики Олега Николаева, своего однопартийца.

«Знаю, что Олег Николаев активно включился в представление вклада жителей Чебоксар в трудовые достижения страны и это его личная Победа», — написал парламентарий.

Благодаря

Присвоение чувашской столице почётного статуса «Город трудовой доблести» получило многочисленные отклики в социальных сетях, сыпались поздравления и восторженные отзывы. Критически настроенные пользователи призывали вспомнить, как всё начиналось и «кто стоял у истоков».

«Это круто, это сильно! Спасибо тем, кто это сделал. И низкий поклон тем, благодаря кому это случилось», — благодарит codeclass.

«Припозднились с проектом, но всё равно молодцы! А чья идея-то? Или, как это часто бывает, теперь много авторов. У победы много авторов… мы победили», — пишет Анна О.

«Вот только ради этого звания начали пиарить строителей Сурского рубежа. Может, теперь успокоятся», — надеется Kamaz21.

«Получить признание о трудовой доблести очень хотелось. Запечатлеть себя в истории и примелькаться у Путина. Вот и придумал хитрый Николаев Сурский рубеж, аж целый год учредил. Всё поставил на проект», — считает Алла К.

Другой пользователь вторит:

«Да на эту тему «Регнум» уже давно пишет с одиночками в районах. Умный Николаев оседлал тему общественников и журналистов и вышел кум королю».

«Хорошо, что славу трудовой доблести Чебоксар не смогла «приватизировать» «Единая Россия», которая, судя по словам Турчака, планировала в самый разгар предвыборной кампании организовать голосование граждан и собрать все голоса на выборах. Видимо, и поэтому справедливоросс Николаев приложил усилия, что столица Чувашии появилась в майском указе Путина», — отмечают некоторые.

«Теперь точно заживём… Семья Николаевых будет рулить Чувашией до присвоения звания «Лучшая семья года», — с иронией замечает Юрий Ш.

Ряд пользователей замечает, что эта награда — не просто почётный статус, а скрепляющее поколения событие. И важно «не ударить в грязь лицом» перед теми, кто во время войны «не смыкал глаз» у станков и пахал до «кровавых мозолей» в полях.

На чебоксарском заводе в годы войны

«Труд, доблесть» — это память предкам и немногим оставшимся живым. А что сегодня? Может ли наше поколение и власть хоть немного соответствовать этому званию и приблизиться к «трудовой доблести»? Чьи и какие трудовые подвиги можно оценить? Конечно, сейчас на первом плане врачи в пандемию… Но в городе сейчас все «великие» стройки ограничиваются этажностью высоток», — сожалеет Наталия Н.

«К сожалению, все достижения остались в далёком прошлом», — солидарен KotBasilio.

Горячие головы даже просят «требовать компенсацию за столь позднюю награду», потому что «уже никакой промышленности не осталось, да и людей».

«Не поздновато ли награда нашла героя? На фоне тотального превращения промышленных предприятий в ТЦ звание «Город трудовой доблести» вызывает как минимум недоумение. Подготовка к выборам, что ли?» — рассуждает Элвис.

«Не нравится город трудовой доблести, повысьте свой статус — переезжайте в город-герой Москву», — рекомендует Волгатав.

«Это звание Чебоксары получили за труд наших людей в период войны. В тот период люди работали голодные, холодные и, уверена, без оплаты своего труда. Если бы они ныли, как современная молодёжь, то вряд ли бы сегодня мы праздновали День Победы», — пишет Роза Х.