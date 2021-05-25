Кызыл, , 08:58 — REGNUM В Туве по состоянию на 24 мая полный курс вакцинации прошли более 33 тыс. местных жителей или 26% от подлежащего иммунизации населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, доля граждан старше 60 среди привитых составляет 32%.

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По этому показателю республика вышла на третье место среди регионов России. Средний показатель вакцинации пожилых жителей по стране составляет 20%.

«На 24 мая остаток вакцины составляет 4687 доз — это примерно на полторы недели работы для прививочных пунктов. Кроме того, 25 мая ожидается поступление 3 тысяч доз «Спутника V» и 1600 доз «ЭпиВакКороны», — отметили в правительстве.