Саратов, , 09:11 — REGNUM В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали еще 115 человек, из них пневмония диагностирована у 37 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 62 044 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время, по информации на 25 мая, 58 347 пациентов, за сутки — 232 человека. Скончались 1040 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 39 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 18, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 мая провели 1 137 014 исследований для выявления заражения коронавирусом.

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