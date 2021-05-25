Москва, 25 мая 2021, 08:57 — REGNUM Модернизация российского фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
«В модернизацию Су-34 заложено «подвешивание» нового оружия, это позволит самолету частично решать функции штурмовика», — сказал источник.
Он добавил, что советский штурмовик Су-25 «устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М».
Как сообщало ИА REGNUM, испытания новой российской малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота» должны стартовать в 2022 году.
Новая гиперзвуковая ракета предназначена для дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и оперативно-тактических Су-34, что позволит сделать их одним из компонентов стратегических сил неядерного сдерживания, а также уничтожать средства ПВО противника с безопасных расстояний.
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