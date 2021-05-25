Атланта, США, 25 мая 2021, 08:56 — REGNUM Власти одного из округов американского штата Джорджия просят жителей перестать звонить в полицию из-за массового нашествия цикад, сообщает New York Post.
Правоохранительные органы в округе Юнион стали получать огромное число звонков о том, что где-то сработала «сигнализация».
Триллионы крылатых насекомых вышли из-под земли в восточных штатах от Нью-Джерси до Джорджии на брачный сезон. Эксперты говорят, что полудюймовые жуки издают звуки по силе сравнимые с газонокосилкой.
Власти отметили, что издаваемый цикадами звук может быть настолько громким, что может вызвать потерю слуха.