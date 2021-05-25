Москва, , 08:56 — REGNUM Участники международного онлайн-форума Smart Cities Moscow обсудят внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы, развитие кибербезопасности в городской среде. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Форум начинает работу 25 мая. В деловую программу мероприятия входят три направления — инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города.

Ожидается, что в работе примут участие главы и члены правительств из стран Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений международных структур, в частности, Всемирного банка.

«За минувшее десятилетие Москва сделала рывок в развитии. Изменения коснулись всех сфер. Город стал действительно современным и даже больше — устремленным в будущее. Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия — обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области», — сказала Сергунина.