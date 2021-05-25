Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM Житель Полевского (Свердловская область) предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей бывшей однокурсницы и хищении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, гражданин накопил долгов перед микрокредитными организациями. Злоумышленник узнал, что его бывшая однокурсница взяла крупный кредит на покупку автомобиля. Обвиняемый прибыл в квартиру женщины в Красноуфимске и зарубил её топором. Также убийца похитил карту погибшей с 526 тыс. рублей на счёте. Кроме того, он взял из квартиры сотовый телефон и ноутбук.

После поимки злоумышленник частично признал свою вину в преступлении. Гражданин «отрицал, что совершил его из корыстных побуждений, настаивая, что убил из личных неприязненных отношений».

Мужчина обвиняется по п «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Решение примет Свердловский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Асбесте будут судить мужчину, который пытался убить студентку из корыстных побуждений.

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