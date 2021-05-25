Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Удмуртии в рамках национального проекта «Экология» провели мероприятия по лесовосстановлению на площади более 5 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

План по восстановлению лесов за первый квартал текущего года перевыполнен на 34%.

Кроме того, на территории площадью более 3 тыс. гектаров проведены работы по уходу за лесными культурами. На месте ранее погибших растений появились новые саженцы.

В питомниках региона посеяно 970 кг семян на площади 11,5 гектаров. В теплицах Глазовского, Завьяловского и Игринского лесничеств площадь посадок составила 0,2 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану 2020 года, в республике были выполнены лесовосстаноивтельные работы на площади 11 тыс. гектаров. Годовой план был перевыполнен более чем на 35%.

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