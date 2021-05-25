Плоцк, , 08:54 — REGNUM Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen построит в Плоцке (Польша) олефиновый завод. Это будет нефтехимический комплекс, производящий экологическое топливо. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил генеральный директор компании Даниэль Обайтек.

«24 мая мы подписали соглашение с инвесторами. инвестиционная стоимость предприятия — 13,5 миллиарда злотых (3 миллиарда евро). В самое ближайшее время мы начнем строительство. По нашим планам, производство на предприятии должно начаться в 2025 году», — заявил Обайтек.

Ранее создание данного проекта прокомментировал министр государственных активов Польши Яцек Сасин. «Это будет не только мультиэнергетический концерн, но и энергетическо-химический. В динамично развивающемся мире, в эпоху появления новых видов топлива, источников энергии этому концерну не грозит кризис», — заявил он.

Комплекс в Плоцке будет построен консорциумом южнокорейской компании Hyundai Engineering и испанской Tecnicas Reunidas. Объект займет территорию в 100 гектаров.