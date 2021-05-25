Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM Из России в Индию самолетом Ил-76 МЧС РФ было доставлено свыше девяти тонн лекарств для борьбы с COVID-19. Об этом 25 мая сообщает «НТВ».

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Уточняется, что на борту воздушного судна в аэропорт столицы Индии было доставлено свыше девяти тонн лекарств, которые крайне необходимы стране, где в настоящее время наблюдается новая волна заболеваемости COVID-19. При этом данная поставка из РФ стала третьей.

«Очередная гуманитарная поставка подтверждает последовательный характер российской поддержки Индии в ее борьбе с беспрецедентной коронавирусной угрозой в условиях высокого уровня двустороннего стратегического партнерства и взаимного доверия», — заявил журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Отметим, на сегодняшний день на территории Индии выявлено за все время пандемии 26 948 874 носителя коронавируса из которых 196 427 — за последние 24 часа.