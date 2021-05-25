Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжают вести мониторинг состояния рек Уда и Селенга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на 25 мая уровень воды в Уде составил 164 см, что более чем вдвое выше, чем в конце мая 2020 года (78 см).

В мэрии объяснили это затяжной весной и поздними таяниями снега в горах.

Как отмечается, чиновники наладили механизм получения информации об уровне воды в реке Селенга из Монголии, что позволит оперативно реагировать на изменение ситуации.

«Точных прогнозов по повышению уровня рек нет, но как показывает опыт прошлых трех лет, вода пребывает в начале и в конце августа», — отметил замначальника управления по ЧС администрации Дмитрий Федоров.

Добавим, что критической отметкой в реке Уда в районе Улан-Удэ является 400 см.