Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum выставил на продажу уникальное спортивное багги Big Oly гонщика Парнелли Джонса. Об этом сообщается на сайте компании.

Продавец выручил за автомобиль 1,87 млн долларов (около 137,4 млн рублей).

Внешне Big Oly выполнен в духе внедорожника Ford Bronco. Собрано авто на пространственной раме, а под капотом «трудится» 5,7-литровый мотор V8 Windsor производительностью 390 «лошадей».

Big Oly известен победами на гонках Baja 1000 в 1971 и 1972 годах. Кроме того, модель выделяется своими конструктивными новшествами, которые сильно повлияли на гонки по бездорожью.

Ранее стало известно, что в июне нынешнего года американская аукционная компания Barrett-Jackson выставит на торги уникальный 271-сильный кабриолет Ford Mustang внука Генри Форда — гендиректора концерна Генри Форда II.

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