Москва, , 08:58 — REGNUM Мировой спрос на нефть снизится к началу 2030-х годов, что для России означает сокращение доли нефтяных доходов. Об этом глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью «Известиям», опубликованном 25 мая.

«В конце 2020-х — начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность», — отметил Кудрин.

По его словам, к 2040-м годам многие страны более чем вдвое сократят выбросы углекислого газа. В России будет стабильно снижаться доля нефтяных доходов «в процентах к ВВП и в бюджете».

Из-за этого придётся осторожнее относиться к деньгам, к финансированию различных программ и компаний. К примеру, бюджетную поддержку для акционерных обществ, в том числе государственных, следует минимизировать.

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