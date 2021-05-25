Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM В Приморском районе Петербурга ночь на 25 мая в ходе гидравлических испытаний теплосетей прорвало тепломагистраль диаметром 700 мм. Из-за вытекания горячей воды было прервано движение троллейбусов, но вскоре его восстановили. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации дефекта, они ведутся без ограничения горячего водоснабжения, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

В результате прорыва теплотрассы у дома по улице Генерала Хрулева, 14, было ограничено горячее водоснабжение 72 зданий, в том числе 40 жилых домов, четырех детских и пяти медицинских учреждений. К 04:30 мск специалисты предприятия восстановили подачу горячей воды в дома и социальные учреждения по обратному трубопроводу.

«С 13 мая ТЭК провел 112 гидравлических испытаний. В ходе проверок теплоэнергетики обнаружили 65 дефект, 34 из них устранен, остальная часть находится в работе. Заменен 91 погонный метр изношенных тепловых сетей», — сообщили в пресс-службе предприятия.

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