Афины , , 08:52 — REGNUM Европейский союз должен принять более жесткие санкции против Белоруссии в связи с отклонением рейса Ryanair. Об этом, как передает AMNA, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на внеочередной встрече лидеров ЕС 24 мая.

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Это «передаст сигнал о том, что подобная практика не может и не должна допускаться на европейском континенте», — добавил он.

Как стало известно, белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы в аэропорты союзных стран и совершать полёты над территорией Евросоюза. Такое политическое решение по итогам первого дня саммита приняли лидеры стран Европейского союза.