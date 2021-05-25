Барнаул, 25 мая, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Высказывание президента России Владимира Путина о «выбивании зубов» тем, кто покушается на российские территории, является иносказательном обозначением, прежде всего, Арктики и ее шельфа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Сквозь лед. Российский атомоход в Арктике

«Не приходится сомневаться, что каждое слово главы государства выверено и имеет глубокий смысл. Очевидно, что речь идет о территориальных претензиях на российские земли к востоку от Урала, богатые природными ресурсами. Такое высказывание президента смутило многих, поскольку в современной международной повестке подобные проблемы широко не афишируются.

Тем более пограничные нам страны, такие как Китай, Монголия, Северная Корея, имеют давние дружественные отношения с Россией, а претензии Японии на часть Курильских островов уже всем набили оскомину, но реализуются исключительно на уровне дипломатии и, конечно, не могли бы вызвать столь резкую реакцию президента.

Предположу, что «Сибирь» из уст Владимира Путина — это иносказательное обозначение прежде всего Арктики и ее шельфа в зоне российских интересов, которые с недавних пор очень интересуют ведущие капиталистические страны. Посыл президента в этой связи означает незамедлительный ответ России, включая использование вооуженных сил, при активизации в этой зоне стратегических соперников нашего государства. Разумеется, подобное высказывание не могло ускользнуть от внимания западных дипломатов и наверняка остудило их пыл».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что желающие «откусить» Сибирь или другие регионы от России останутся без зубов, президент Владимир Путин заявил 20 мая на 43-м заседании Российского оргкомитета «Победа». По словам Путина, даже постсоветская Россия «для кого-то слишком велика».

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