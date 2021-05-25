, 08:52 — REGNUM В США прорабатывают детали поставок вакцины от COVID-19 южнокорейским военнослужащим, которые тесно контактируют с вооружёнными силами США. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, состоявшегося 24 мая.

По его словам, министерство обороны США выполняет указания главы Белого дома о поставках вакцины стране-союзнику.

Напомним, что в ходе совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи, президент США Джо Байден сообщил, что предоставит вакцину для 550 тыс. корейских солдат, матросов и лётчиков, которые работают в тесном взаимодействии с американскими силами в Южной Корее.

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Джон Кирби подчеркнул, что вакцина будет предоставлена южнокорейским военным из «из американских запасов».

Отметим, что в настоящее время в США одобрены для применения три вакцины от COVID-19, такие как Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.