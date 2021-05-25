Уфа, , 08:51 — REGNUM 12 населенных пунктов Башкирии претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Это города Агидель, Белебей, Бирск, Дюртюли, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Янаул и Туймазы, а также Стерлитамак (исторический центр города) и сёла Верхотор и Кушнаренково, которые признаны историческими поселениями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Так, село Кушнаренково заявит проект благоустройства местности около объекта культурного наследия — усадьба Топорниных, рядом с которым планируется оборудовать игровую площадку, места для отдыха и занятий спортом.

Город Белебей представит концепцию «Квартал Тюремного замка», согласно которой планируется реконструировать старый центр и прилегающие территории.

«Задумка авторов проекта — реформировать исторический Старогородецкий квартал, который в царской России был остановкой на Сибирском тракте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что с 2019 года победителями конкурса стали 16 городов и исторических поселений Башкирии. При этом реализация проектов уже завершена в Ишимбае, Белебее и Бирске. А в Янауле, Мелеузе, Агидели, Николо-Берёзовке и Дюртюлях работы планируется завершить в 2021 году. Отмечается, что итоги конкурса будут подведены до 1 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный конкурс в РФ проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2021 года комиссия будет отбирать 160 победителей. Премиальный фонд конкурса составляет 10 млрд рублей. Победители смогут получить грант на сумму от 30 до 100 млн рублей на реализацию проекта по созданию комфортных общественных пространств.