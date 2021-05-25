Тбилиси, , 08:47 — REGNUM Оппозиционной партии «Единое национальное движение» нужно войти в парламент Грузии и присоединиться к работе над избирательной реформой. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 мая заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

«Мы не теряем надежды на то, что «Единое национальное движение» скоро присоединится к своим коллегам депутатам и будет вместе работать над решением важных вызовов, стоящих перед Грузией», — сказала Дегнан.

Она также поприветствовала те партии, которые уже прекратили бойкотировать парламент и начали в нём работать.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе, провести избирательную реформу.

Лидеры ЕНД отказались подписывать соглашение. Председатель партии Ника Мелия 22 мая заявил, что решение о том, входить или не входить в парламент, будет принято до конца этого месяца.

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