Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам избегать поездок в Японии из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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«Центры по контролю и профилактике заболеваний присвоили поездкам в Японию 4-й уровень, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране», — говорится в сообщении.

Четвертый уровень обозначает, что жителям США рекомендуется не путешествовать в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся, даже если в Японии будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

По его словам, все планы по защите и безопасности спортсменов основаны на самых худших предполагаемых сценариях развития событий.

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