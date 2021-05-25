Омск, , 08:46 — REGNUM Синоптики прогнозируют сохранение чрезвычайной пожарной опасности в 11 районах Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-центре областного министерства региональной безопасности.

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По данным Обь-Иртышского УГМС, пятый класс горимости с 25 по 27 мая сохранится в Большереченском, Большеуковском, Исилькульском, Называевском, Одесском, Омском, Павлоградском, Саргатском, Тюкалинском и Черлакском районах. Также чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Шербакульском районе.

В этот период в регионе возможен рост числа природных пожаров. Жителей Омской области просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 апреля по 27 июня в Омской области действует особый противопожарный режим.

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