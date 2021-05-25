Ханты-Мансийск, 25 мая 2021, 08:45 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 25 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 48 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 25 мая в Югре зарегистрировано 57 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 924 человека, 797 пациентов с COVID-19 скончались.