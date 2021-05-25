Казань, , 08:46 — REGNUM В Татарии за медицинской помощью по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона обратились 475 человек. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, данный показатель не превышает среднемноголетних.

Противоклещевой иммуноглобулин получили 163 пострадавших от укусов клещей, из них 76 детей. Пока в этом году случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике не зарегистрировано. Возбудители боррелиоза обнаружены в 29 исследованных клещах.

По состоянию на 24 мая в Татарии противоклещевые обработки провели на площади 423 гектара. Привито против клещевого вирусного энцефалита 2286 человек, из них 162 ребенка.

ИА REGNUM ранее сообщало, дезинфекционная станция Казани проводит в общественных пространствах города обработку от клещей. Всего площадь, подлежащая акарицидной обработке в этом году, составляет 176,6 гектара.

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