Страсбург, Франция, , 08:44 — REGNUM «Вопиющий случай» произошёл с основателем белорусского телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, задержаннымпосле экстренной посадки лайнера компании Ryanair в Минске. Нельзя оставаться равнодушными к этому инциденту, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в ходе международной онлайн-конференции, приуроченной к столетию академика Андрея Сахарова (1921−1989).

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Протасевича, по её словам, внезапно поставили в совершенно беспрецедентные условия. Прежде ничего подобного не было.

«Когда ты становишься свидетелем такого рода преследований — из-за того, что человек иначе мыслит, из-за того, что придерживается иных взглядов и пытается их выразить, — это, конечно, чудовищно», — сказала Миятович.

Она добавила, что правительствам всех стран следует поддерживать гражданское общество и правозащитников, а также призвала не молчать при виде людских страданий и подобных вопиющих действий со стороны государства, которое хочет «заставить замолчать людей».

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал Nexta признан в Белоруссии экстремистским. Протасевича после задержания допросили в СИЗО по факту организации массовых беспорядков в Минске.

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