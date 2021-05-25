Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве построено, введено в эксплуатацию и передано .для заселения участников программы реновации 13 новостроек площадью более 115 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

В новые дома по реновации смогут переехать более 4000 москвичей. Новостройки расположены в 11 районах шести округов Москвы. Сейчас организовано переселение 38 тыс. жителей из 256 старых пятиэтажек.

Всего с начала программы реновации в Москве (с 2017 года) для переселения передано 89 новостроек на 20 тыс. квартир площадью более 1 млн кв. метров. В новые квартиры переехали более 30 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы собираются ежегодно строить и вводить в эксплуатацию около 3−3,5 млн кв. метров жилья по реновации.

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