Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM Реклама хозяйственного магазина в Бурятии привлёк внимание феминисток. На баннере изображена курица-гриль, «наряженная» в женское бельё и надпись «Для горячих цыпочек», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотографией поделились с подписчиками в инстаграм члены феминистского движения «Я — Свобода».

«Очередной опус бурятских рекламистов. Скажите в комментариях, что это убого, не смешно и не креативно. Ведь это правда», — обратились авторы к подписчикам.

Пользователи согласились, что рекламный баннер является «пошлятиной» и продолжает «эксплуатировать женское тело».

Напомним, ранее в Бурятии бурю негодования вызвала реклама гигиенических средств. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим в управлении Федеральной антимонопольной службы Бурятии запустили опрос среди жителей о пристойности баннера.

Подробнее: УФАС в Бурятии просит жителей оценить пристойность рекламы прокладок