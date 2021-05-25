Бразилиа, , 08:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 37,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 37 498 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 16 120 756.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 790 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 449 858.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 552 024 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 35 819 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.