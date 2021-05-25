Ижевск, , 08:43 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 мая прививку от коронавируса сделали 110 993 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 86 256 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 1418 человек. 1425 жителей Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в республике провели 1 137 014 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2604 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2924 исследования.

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