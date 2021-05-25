Москва, , 08:43 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 75 лесных пожаров на общей площади 2310 га. Об этом 25 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2310 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Владимирской, Московской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Омской, Томской, Нижегородской и Самарской областей, в Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Башкирии, Татарии, Якутия и Бурятии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 62 лесных пожара на общей площади 5157 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2587 человек, 549 единицы техники и 15 воздушных судов. Еще 54 воздушных судна ведут мониторинг лесопожарной обстановки.

Напомним, 24 мая Associated Press сообщило, что в прошлом году запад США пострадал от сильнейших пожаров, однако в этом году ситуация может стать еще страшнее.