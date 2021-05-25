Ханты-Мансийск, , 08:39 — REGNUM В Югре на утро 25 мая, в регионе действует один локализованный лесной пожар площадью 361 га на территории Кондинского лесничества. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

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Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии прогнозирует 1−3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Ханты-Мансийского округа на 25 мая зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2275,4 га.